¿Imprudencia? Policías desvalijan una “moto bomba” sin protocolos

Hay polémica por el operativo conjunto entre la Policía y el Ejército que dio con la captura de un presunto integrante de la disidencia armada Dagoberto Ramos Ortiz, en la vereda el Barranco del municipio de Corinto, Cauca.

Si bien detuvieron al sujeto que se movilizaba en una motocicleta, que había sido reportada como robada en Cali, hay fuerte críticas por cómo se realizó el procedimiento, que puso en riesgo la vida de un grupo de uniformados del Ejército y Policía.

Un patrullero de la policía trataba de comprobar que el automotor transportaba una granada. Sin llamar a la Unidad Antiexplosivos, pide un destornillador y él mismo empieza a desvalijar la motocicleta.

“No vaya a manipular eso así”, le advierte uno de sus compañeros al ver que efectivamente había una granada de fragmentación. Pese al llamado de alerta, el uniformado continúa con el procedimiento. “Es mejor llamar a la Unidad Antiexplosivos”, insiste, pero el policía hace caso omiso y con una caja de herramientas levanta el sillín de la motocicleta.

Por si fuera poco, otro uniformado coloca su mano para evitar que la granada caiga al suelo y explote. “Cuidado. No, no, no, no, no. Eso es mejor llamar a los de explosiones”, se escucha a otro integrante de la fuerza pública presente.

“Póngala en el suelo”, ordena apresuradamente un uniformado al policía que extrajo el artefacto. El capturado, que tiene un amplio registro fotográfico vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas militares, portando armas largas y señalado por los delitos de porte ilegal, hurto y terrorismo, observó todo el procedimiento, sin esposas y con las manos en los bolsillos.

Fuentes del Ejército confirmaron que efectivamente unidades de la División Tercera estuvieron presentes en el operativo, pero que la manipulación indebida fue por parte de la Policía Nacional.