Colombia tiene su propia cepa de coronavirus

El epidemiólogo Carlos Álvarez ha manifestado que hay más de 21 cepas del coronavirus circulando por todo el mundo.

Todas las cepas son diferentes, pero no han mutado de forma en que se comporten diferente a la descubierta en Wuhan (China) a principios del 2020.

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del MinSalud, afirmó que hay una cepa colombiana, pero no tiene ningún comportamiento inusual en comparación al virus que se identificó en Asia.

"Lo inusual sería que no tuvieras nuestra cepa (...) si no fuera así, significaría que no se tomaron las medidas adecuadas", por lo que se evidenciaría que no hubo controles adecuados migratorios para detener las cepas de otros partes, según Fernández.

"Variante colombiana del COVID-19 no es nueva ni más peligrosa vía", dijo el Instituto Nacional de Salud (INS) en un trino. ⁦

Entonces, ¿por qué hay revuelo con la cepa británica? Fernández explicó que se debe al cambio espícula del COVID, que genera que esta cepa se pueda adherir con mayor facilidad, es decir, un mayor contagio o infección.

Otras dos cepas que muestran cambios son la de Río de Janeiro en Brasil (una variante en el linaje B.1.1.28.) y la Sudafricana (501.V2).

De la primera (Brasil) aún no hay muchos detalles, como detalles de si tiene mayor transmisibilidad o mortandad. Mientras de la Sudafricana se conoce de una nueva proteína que le permite entrar a las células del cuerpo.

Para detectar estas cepas nuevas basta con comparar el genoma del virus en Colombia con el de un infectado y la estructura de las cepas internacionales. Lo que no implicaría el mismo tiempo que demoró Reino Unido en identificar las nuevas características, ya que se conoce sus particularidades.

Cabe destacar, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro, Gómez, en una reciente rueda de prensa, dice que la prueba PCR es capaz de detectar el coronavirus, sin importar la cepa, por lo que dio un parte de calma a los colombianos, cuando se preguntó por la cepa británica.