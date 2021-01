“Cumpleaños a mi”: Shannon de Lima celebra su vida con esta sensual foto

La hermosa Shannon de Lima nació un día como hoy en 1989 y su natalicio no pasó desapercibido para nadie, empezando por ella misma, quien subió una fotografía presumiendo el cuerpazo que tiene y agradeciendo a sus seguidores por los mensajes.

“HAPPY BIRTHDAY TO ME✨ Gracias por sus mensajes tan hermosos y todo el amor ❤️ A celebrar la vida y cada día que Dios me regala! Los amoooo 🙏🏼 Bendiciones para todos ustedes!”, escribió la modelo en su post.

Le puede interesar:

Uno de los que la felicitó fue James Rodríguez, su actual pareja, lo que ha generado varias reacciones luego que se pusiera en duda su relación por no haber pasado el Año Nuevo juntos. Ella, por supuesto, respondió su mensaje con un corazón.

Pero James no fue el único que la felicitó, otras celebridades como el cantante de reguetón Zion, la actriz venezolana Gaby Espino y la ex reina colombiana Ariadna Gutiérrez, entre otras, la felicitaron por su cumpleaños y por seguir viéndose bella.