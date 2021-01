La Procuraduría formuló pliego de cargos al director nacional de la Dirección Nacional de Bomberos, por presuntas irregularidades en la adquisición de 30 camiones cisterna por $13.191 millones.



El ente de control reprochó al funcionario la celebración en forma directa de los contratos de compraventa CUM No. 183, CUM No. 184, CUM No. 185 y CUM No. 186, por medio de los cuales se adquirieron los camiones cisterna, y en los que al parecer se omitió el trámite de convocatoria pública de oferentes y de selección objetiva de contratistas.



Presuntamente se invocó como sustento de la contratación directa la urgencia, al considerar la adquisición de las máquinas como necesarias para atender el estado de emergencia, al parecer sin contar con una base técnico-científica suficiente que permitiera colegir la funcionalidad y/o eficiencia de los vehículos cisterna, y una definición concreta de estrategias asociadas a la operación de los mismos frente a la contingencia generada por el covid-19.