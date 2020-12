¡Se comprometió! Valerie Domínguez, sorprendida, aceptó casarse

La exreina Valerie Domínguez publicó en su cuenta de Instagram un video en el que mostró todo lo que se ingenió su novio, Juan David ‘El Pollo’ Echeverry, para pedirle matrimonio. Realmente fue emocionante.

Como se puede ver en las imágenes, la hizo salir de su casa y en la puerta la esperaba un carro que la llevaría a donde estaba todo preparado. Llegó al lugar y comenzaron las etapas del compromiso.

Una vez iba pasando de niveles llegó a la parte final en donde ‘El Pollo’ hizo un video recordando cómo se dio el amor entre ellos dos y finalizando con la pregunta ¿te quieres casa conmigo?

Le puede interesar:

“Mil veces sí. Y así fue como un día cualquiera la vida me dio otra hermosa sorpresa… Te amo, gracias por el compromiso tan especial”, escribió Valerie en su post.

La publicación ya acumula más de 731.000 reproducciones, cerca de 109.000 likes y más de 5.000 comentarios deseándole lo mejor: “Se me aguó el ojo”, “lloré”, “que belleza”, “felicitaciones, que sean felices siempre”, “te mereces esto y más”, “estoy feliz por ti”, entre otros mensajes.

La publicación ha sido comentada por celebridades como Carolina Gómez, Andrea Serna, Melissa Martínez, Mabel Cartagena, Eileen Moreno, Carolina Cruz, Mónica Rodríguez y por supuesto, por su novio, ‘El Pollo’ Echeverry quien escribió: “me dijo que sí, no sabes lo feliz que me haces. Que comience este viaje y que nunca termine, te amo”.