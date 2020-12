Migración Colombia no ha recibido orden para pedir prueba PCR a viajeros

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, confirmó que aún no ha recibido ninguna directriz del Ministerio o el Instituto Nacional de Salud, para exigir pruebas PCR o aislamiento a las personas que ingresan a Colombia en vuelos internacionales.

Espinosa aseguró que confía en las decisiones del Gobierno y que la no exigencia de estas medidas permite que se puedan seguir reactivando sectores como el turismo en Colombia.

"En Migración Colombia tenemos plena confianza en la directora del Instituto Nacional de Salud y en el ministro de Salud, actualmente no hemos recibido instrucción por parte de ellos para exigir la prueba PCR, por lo tanto, no la estamos exigiendo" dijo.

"Este es un tiempo de fin de año para cuidadnos, de covidianidad, pero no de restricción, no de impedir derechos de nuestros colombianos en el exterior y no impedir derechos de nuestra propia ciudadanía, que también necesita un motor económico para salir adelante" añadió.

El director de esta entidad aseguró que desde que se suspendió la exigencia de la prueba han ingresado al país más de 283.000 viajeros, y que el 43% lo hace en condición de turismo.