Congresista León Fredy Muñoz asegura ser inocente de tráfico de drogas

Luego de que la Corte Suprema de Justicia acusara al Representante de la Cámara, por el delito de tráfico de estupefaciente, en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia en 2018, a través de un comunicado el congresista León Fredy Muñoz, aseguró que se trata de un montaje y que demostrará su inocencia.

“Seguiré demostrando mi inocencia, y dando la cara al país y a la justicia, ya he pasado por atentados, he estado a punto de perder mi vida, estoy amenazado y mi familia está en riesgo, no ha sido fácil, pero todo esto me ha ocurrido por denunciar a los corruptos” afirmó Muñoz.

Esté proceso judicial está en etapa de instrucción y se está tomando una decisión, por lo que Muñoz no será separado de su cargo como Congresista y tampoco será privado de la libertad.

Finalmente, León Fredy Muñoz precisó: “seguimos trabajando, y no dejaré de luchar por lo justo, por la gente, por lo que nos gusta hacer”.