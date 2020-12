Senado aprueba ascenso de 46 oficiales de la Fuerza Pública

La plenaria del Senado aprobó este viernes el ascenso de 46 oficiales de la Fuerza Pública colombiana: 16 de la Policía Nacional, 19 del Ejército, 6 de la Armada Nacional y 5 de la Fuerza Aérea Colombiana.

El ascenso de los oficiales fue aprobado con amplia mayoría en el Senado. Sin embargo, algunos integrantes de la oposición se retiraron de la votación, pero previo a esto, hicieron reparos sobre 3 oficiales. El senador Iván Cepeda dejó una constancia en la sesión.

"El Ministerio de Defensa insiste en promocionar el ascenso de miembros de la Fuerza Pública que han sido denunciados e investigados por haber, presuntamente cometido, graves violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción. Existen denuncias de que dos Brigadieres Generales del Ejército, incluidos en la lista de 46 candidatos a ascenso, estarían vinculados con ejecuciones extrajudiciales y otro tiene denuncias penales por actos arbitrarios relacionados con la operación silencio y hechos de corrupción", indicó Cepeda.

El ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, también dejo una constancia en la defendió la hoja de vida de los oficiales y el derecho a la presunción de inocencia.

" Los oficiales, cuyas hojas de vida han sido puestas hoy a consideración del Senado, para efecto de los respectivos ascensos, cumplen con los requisitos consagrados en la Constitución Nacional, la ley y las normas vigentes a la fecha. El Gobierno nacional al poner a consideración del Senado las hojas de vida de los oficiales, a que hace referencia esta constancia, ha respetado la Constitución y la ley, y las garantías judiciales y procesales que son universales. El Gobierno respeta, entonces, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la contradicción de la prueba, entre otras garantías de naturaleza universal", indicó el funcionario.

El senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, crítico los cuestionamientos que plantearon integrantes de la oposición contra algunos oficiales. Manifestó que previo a los ascensos, se hace un estudio respectivo a las hojas de vida de que quienes aspiran a ser promovidos.

"Ninguno de estos militares o miembros de la policía, tiene investigaciones que amerite decir hay que separarlos o hay que aplazar su ascenso. Aquí no hay desconfianza en la Fuerza Pública, hay más desconfianza en nosotros en el Congreso de la República. Aquí no hay desconfianza en todos los hombres de la Fuerza Pública y menos en estos hombres honorables que van a ascender, como bien lo dije, nosotros no somos los jueces, nosotros no tenemos que permitir que se mancille el buen nombre de altos oficiales", indicó el senador Macías.

A continuación, los nombres de los oficiales que ascendieron:

Policía Nacional:

1. Al grado de Mayor General del Brigadier General LUIS ENRIQUE MÉNDEZ REINA

2. Al grado de Mayor General del Brigadier General FERNANDO MURILLO ORREGO

3. Al grado de Mayor General del Brigadier General JULIO CESAR GONZÁLEZ BEDOYA

4. Al grado de Mayor General del Brigadier General MARIANO DE LA CRUZ BOTERO COY

5. Al grado de Mayor General del Brigadier General JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES

6. Al grado de Mayor General del Brigadier General OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA

7. Al grado de Mayor General del Brigadier General CEIN CASTRO GUTIÉRREZ

8. Al grado de Brigadier General del Coronel SAMUEL DARÍO BERNAL ROJAS

9. Al grado de Brigadier General del Coronel MARCO AURELIO BOLÍVAR SUÁREZ

10. Al grado de Brigadier General del Coronel PABLO FERNEY RUIZ GARZÓN

11. Al grado de Brigadier General del Coronel DIEGO HERNÁN ROSERO GIRALDO

12. Al grado de Brigadier General de la Coronel YACKELINE NAVARRO ORDOÑEZ

13. Al grado de Brigadier General del Coronel JUAN CARLOS LEÓN MONTES

14. Al grado de Brigadier General del Coronel OSCAR ANTONIO MORENO MIRANDA

15. Al grado de Brigadier General del Coronel LUIS CARLOS HERNÁNDEZ ALDANA

16. Al grado de Brigadier General del Coronel JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ.

Ejército Nacional:

1. Al grado de Mayor General del Brigadier General JAIRO ALEJANDRO FUENTES SANDOVAL

2. Al grado de Mayor General del Brigadier General MARCOS EVANGELISTA PINTO LIZARAZO

3. Al grado de Mayor General del Brigadier General EDGAR ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

4. Al grado de Mayor General del Brigadier General ÁLVARO VICENTE PÉREZ DURÁN

5. Al grado de Mayor General del Brigadier General MAURICIO MORENO RODRÍGUEZ

6. Al grado de Mayor General del Brigadier General ANTONIO MARÍA BELTRÁN DÍAZ

7. Al grado de Mayor General del Brigadier General GERARDO MELO BARRERA

8. Al grado de Brigadier General del Coronel DAVID LEONARDO GÓMEZ PULIDO

9. Al grado de Brigadier General del Coronel ROYER GÓMEZ HERRERA

10. Al grado de Brigadier General del Coronel FABIO LEONARDO CARO CANCELADO

11. Al grado de Brigadier General del Coronel JUAN DIEGO SEPÚLVEDA PALACIO

12. Al grado de Brigadier General del Coronel OSCAR LEONEL MURILLO DÍAZ

13. Al grado de Brigadier General del Coronel RAÚL FERNANDO VARGAS IDÁRRAGA

14. Al grado de Brigadier General del Coronel JAIME ALONSO GALINDO

15. Al grado de Brigadier General del Coronel HÉCTOR FABIO ARISTIZÁBAL MUSTAFÁ

16. Al grado de Brigadier General del Coronel NESTOR ENRIQUE CARO GUTIÉRREZ

17. Al grado de Brigadier General del Coronel MILLER VLADIMIR NOSSA ROJAS

18. Al grado de Brigadier General del Coronel GIOVANNI RODRÍGUEZ LEÓN

19. Al grado de Brigadier General del Coronel GIOVANI VALENCIA HURTADO

Armada Nacional:

1. Al grado de Almirante del Vicealmirante GABRIEL ALFONSO PÉREZ GARCÉS

2. Al grado de Mayor General del Brigadier General de Infantería de Marina SERGIO ALFREDO SERRANO ÁLVAREZ

3. Al grado de Mayor General del Brigadier General de Infantería de Marina RICARDO ERNESTO VARGAS CUELLAR

4. Al grado de Vicealmirante del Contralmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL

5. Al grado de Contralmirante del Capitán de Navío JAVIER ALFONSO JAIMES PINILLA

6. Al grado de Contralmirante del Capitán de Navío RAFAEL ARTURO ARANGUREN DEVIA

Fuerza Aérea Colombiana:

1. Al grado de Mayor General del Brigadier General IVÁN DELASCAR HIDALGO GIRALDO

2. Al grado de Mayor General del Brigadier General HENRY QUINTERO BARRIOS

3. Al grado de Brigadier General del Coronel PEDRO ARNULFO SÁNCHEZ SUÁREZ

4. Al grado de Brigadier General del Coronel KERLY SÁNCHEZ PESCA

5. Al grado de Brigadier General del Coronel JUAN JAIME MARTÍNEZ OSSA