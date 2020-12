Chavismo amenaza con dejar sin alimentación a personas que no voten

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que las personas que no voten en las elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro para el 6 de diciembre, no van a comer.

“El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”, expresó Cabello durante un acto de campaña.

Anteriormente la oposición ha llamado a la ciudadanía a no asistir a las urnas para boicotear la elección y la respuesta desde el chavismo fue anunciar que habría premios para las primeras 100 comunidades en mostrar mayor participación en la jornada de este domingo.

Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea han señalado que no hay condiciones para que la jornada se desarrolle con transparencia.