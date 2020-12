No autorizan ingreso de público en semifinales de la Liga

En medio de la reactivación progresiva en el país, el fútbol continúa sin tener asistentes en los estadios. Ahora, con las semifinales de la Liga a punto de comenzar, Santa Fe y Equidad unieron esfuerzos para pedirle a la Dimayor y autoridades locales que se permita el ingreso de un número limitado de hinchas en ambos encuentros. Además, América también habría realizado dicha petición.

Santa Fe y Equidad se enfrentarán en la semifinal de ida y vuelta en la Liga, uno de los dos clubes bogotanos dirá presente en la gran final, que tiene enfrentados en la otra llave al América de Cali y Junior de Barranquilla.

La solicitud de ambos equipos bogotanos era que se permitiera el ingreso de 5.000 aficionados en ambos partidos.

No obstante, según confirmó El VBar Caracol, esta solicitud no fue aceptada por el Gobierno Nacional, por lo que por ahora y por lo que resta del año, no se permitirán hinchas en los escenarios deportivos del país.