Multas por violar cuarentena y uso de tapabocas tendrían 60% de descuento

Dentro de la discusión en la Cámara de Representantes del proyecto de ley que busca impulsar el emprendimiento en Colombia, fue aprobada una proposición del congresista de la U, Erasmo Zuleta, que facultaría a los entes territoriales (departamentos, municipios y distritos), a implementar un descuento del 60% a los comparendos cometidos por violar la cuarentena obligatoria.

"Logramos incluir un nuevo articulo que disminuirá el valor de las multas a esos colombianos que fueron penalizados por no utilizar el tapabocas, no cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio o con el distanciamiento social, quienes salieron a hacer ejercicio cuando no estaba autorizado o aquellos que tuvieron que salir para poder llevar el sustento a sus hogares", dijo el representante.

Y explicó que "quienes hayan sido multados hasta el 31 de agosto, cuando finalizó la cuarentena obligatoria, solamente pagarían un 40% del comparendo (Pasaría de $936.000 a aproximadamente $375.000), y también se facultará a los entes a reducir en un 100% los impuestos generados por tales multas".



Ahora bien, para que este alivio se convierta en realidad, el proyecto de emprendimiento, en general, deberá surtir todo su trámite en el Congreso de la República. Ya pasó sus dos debates en Cámara y le restan dos más en Senado; primero en la Comisión Tercera, y después en la plenaria de esa corporación.