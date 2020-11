Cómo Dios la trajo al mundo: Así posó Jennifer Lopez

Jennifer Lopez (JLo) ha estado en el 'ojo del huracán' ya que fue tachada de pornografica tras su espectaculo el domingo junto a Maluma en los American Music Awards.

La cantante estadounidense contrapunteo con varias fotografías en Instagram semidesnuda, dejando poco a la imaginación.

"Surprise! Here's the official cover art for #InTheMorning. Single drops Friday", escribió junto a la fotografía con más de 1'183.000 'me gusta'.

Además, tiene varios contenidos multimedia bastante insinuantes. Estos son algunos: