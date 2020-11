Piden atención urgente para decenas de pacientes con COVID en Providencia

En dialogo con Caracol Radio, Dionne Cruz, presidente de la Asociación Colombiana de Salud pública dijo que, es preocupante la situación que se presente actualmente, especialmente en Providencia, en donde las últimas 60 pruebas analizadas dieron positivo para Covid-19, situación que refleja la aguda propagación del virus en la isla.

“Esta situación se agudiza debido a que realmente las personas en Providencia no están teniendo acceso a agua potable para lavarse las manos de manera constante; no hay un distanciamiento garantizado, pues estas personas permanecen en los albergues y carpas que les ha suministrado el gobierno, sin guardar la distancia y no se ha entregado tampoco de manera masiva los tapabocas para que ellos se protejan”, señaló la líder de la organización.

Frente a esto, Cruz pide que, se haga un traslado oportuno e inmediato tanto de los pacientes confirmados con Covid-19, como de los sospechosos a tener el virus, llevándolos no sólo a San Andrés debido a la poca capacidad del hospital Clarence Lynd Newball Memorial, sino a otras ciudades del país como Barranquilla que tiene buena infraestructura.

De otra parte, Dionne afirma que, a la propagación del Covid-19 en esa isla, se le suman otros problemas sanitarios que han surgido tras la destrucción causada por el huracán Iota, tales como cadáveres de animales descompuestos que siguen sin ser recogidos y pueden generar enfermedades cutáneas y respiratorias a la población.

Además, dice que, hay problemas con el mal tratamiento de aguas subterráneas de los pozos sépticos y la marea que están retenidos, generando la proliferación de vectores como mosquitos; ratones y cucarachas.