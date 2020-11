Avianca habilita puntos de venta y centros de acopio para ayuda humanitaria

A partir de este lunes 23 de noviembre. Avianca (a través de Deprisa) habilitó puntos de venta en las principales ciudades, como centros de acopio, para donaciones que serán entregadas a la Fundación Pro-Archipiélago para las personas afectadas por los huracanes.

Desde la compañía se afirmó que el envío de las ayudas no tendrá ningún costo para las personas que quieran hacer sus donaciones. Solo deberán dar sus datos personales para que sus ayudas lleguen directamente a la fundación.



Alejandra Cardona, directora de Relacionamiento y Sostenibilidad de Avianca, dijo "esperamos aportar desde nuestra operación y hacemos parte de la solución en medio de esta difícil situación. Hacemos una invitación a todos los colombianos a que se sumen a esta iniciativa para apoyar a las personas que habitan en la islas y que hoy, más que nunca necesitan de la solidaridad de los colombianos para salir adelante”.



Dentro de las donaciones que se estarán recibiendo, están productos como: medicamentos con fecha vigente de consumo, sábanas, colchonetas, toallas, carpas, linternas, velas, tapabocas, ropa para adultos y bebés, pañales, alimentos no perecederos y para mascotas con fecha vigente de consumo.



También leche en polvo para bebés con fecha vigente de consumo, materiales de construcción que no sean cortopunzantes, o envíos que por su naturaleza o embalaje que puedan afectar los demás envíos, o el fuselaje de la bodega del avión, como por ejemplo puntillas, tornillos, serruchos, seguetas, entre otros.

Tanto Avianca como Deprisa, recomiendan tener en cuenta que en los centros de acopio se admitirán aquellos envíos cuyo peso individual no exceda los 50 kilogramos y cumplan con las dimensiones inferiores a 120 centímetros en cada uno de sus lados y que la suma de sus lados no supere los 1,75. metros.



Estos son los puntos habilitados en Bogotá y en otras ciudades del país, en donde las personas pueden llevar para el envío de sus donaciones.