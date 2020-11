Deadpool 3: lo que se sabe hasta ahora de la nueva entrega

Desde que Disney adquirió Fox no había noticias sobre el futuro de la franquicia Deadpool. La calificación para adultos de la saga parecía incompatible con la política 'family friendly' de la Casa del Ratón. Sin embargo, la compañía ha dado luz verde a la tercera entrega y ha fichado nuevos guionistas para el proyecto.

Según Deadline, Ryan Reynolds y Disney han elegido a las hermanas Wendy Molyneaux y Lizzie Molyneaux-Loeglin para escribir Deadpool 3. Anteriormente ambas fueron guionistas de la serie Bob's Burgers. Su nueva ficción, The Great North, se estrenará en FOX en 2021 y ya ha sido renovada por una segunda temporada. Por su parte, Reynolds repetirá como protagonista y productor.

Desde Deadline también han revelado nuevos detalles sobre la cinta, señalando que el filme recibirá una vez más la clasificación R, es decir, solo para adultos. Aparentemente la película ha generado preocupación en algunos directivos de Marvel Studios, que apostaban rebajar el tono de Deadpool para incorporar el personaje al Universo Cinematográfico Marvel. Si bien el tono gamberro se mantendrá, el cambio de guionistas representa una novedad para la franquicia. Las dos primeras películas de Deadpool fueron escritas por Rhett Reese y Paul Wernick.

En lo que respecta a la dirección, por el momento no hay ningún nombre vinculado al proyecto. Tim Miller dirigió la primera película y originalmente iba a regresar para Deadpool 2, pero finalmente dejó el proyecto por diferencias creativas. David Leitch se puso a los mandos de Deadpool 2, pero no se sabe si volverá en la tercera entrega. Algunas fuentes señalan que "la puerta está abierta" al regreso de Leitch, ya que se desconoce cuándo comenzará la producción de la película, pero dado que él no formó parte de la búsqueda de guionistas, parece poco probable que regrese.