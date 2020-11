Duque: ráfagas del narcotráfico le arrebataron la existencia a Álvaro Gómez

Durante la Convención del Partido Conservador, el presidente Iván Duque mencionó al líder Conservador, Álvaro Gómez Hurtado, de quien dijo fue el "más importante de los pensadores conservadores del último siglo". También se refirió a su asesinato hace 25 años.

"Tengo el pesar de haber visto como las ráfagas asesinas del contubernio del narcotráfico le arrebató su existencia, pero nunca le arrebató la vigencia de sus ideas. Por eso hoy, recordando 25 años después su partida del mundo terrenal, recordamos la invitación a los acuerdo sobre lo fundamental…".

Además, indicó que cuando se habló de la justicia transicional se le dijo al país que las víctimas estarían en el centro del debate y agregó que "da tristeza que las víctimas se vean revictimizadas porque sus verdugos no entregan los bienes".

"Aquí no se busca fragmentar las instituciones, ni atizar el fuego y la confrontación, pero sí se trata de invitar a los colombianos a la reflexión de que cuando se habló de la justicia transicional, siempre se le dijo a Colombia que era para que las víctimas estuvieran en el centro del debate, pues da tristeza que las víctimas se vean revictimizadas porque sus vergudos no entregan los bienes, porque no reparan, porque no tienen sanciones ejemplarizantes o sencillamente porque quieren apelar a la burla con el amaño de impunidad sobre la base de que no tendrán sanción carcelaria para hacer adjudicación de delitos sin soporte contextual", agregó el mandatario.

El mandatario en ese mismo espacio manifestó que en sus dos años de gobierno se frenó el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en el país y entregó la meta que se tiene en materia de erradicación.

"Estaremos cerrando este año con cerca de 130 mil hectáreas erradicadas, que si bien sabemos existe el riesgo de resiembra y la tendencia de resiembra, marca un hito porque en estos dos años paramos el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos que se dio entre el 2015 y el 2018, y también estaremos consolidando una tendencia de reducción, la más alta de los últimos 6 años", agregó Duque.