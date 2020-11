“Ayudas por temporada de lluvias no han llegado al Choco”

Las lluvias siguen causando estragos en el país y no se detendrán por ahora, advierte el IDEAM.

Según el último reporte de la UNGR la cifra de familias damnificadas en todo el territorio nacional ascendió a 61.723; hay 26 personas fallecidas, 39 heridas y 8 desaparecidas. En 308 municipios se ha presentado algún tipo de afectación entre el 16 de septiembre y el 19 de noviembre, mientras que 22.011 viviendas han presentado algún tipo de avería.

Las inundaciones, los movimientos en masa y los vendavales con fuertes lluvias, son los eventos que más se han registrado.

Uno de los departamentos más afectados ha sido Chocó. Se calcula que siete mil familias han quedado sin techo ola invernal.

“En Chocó estamos desesperanzados, es lamentable lo que está pasando y esto es producto de muchas cosas que se han hecho mal en el departamento en materia de infraestructura, sostenibilidad”, señala Eugenio Mosquera, líder social.

Y es que según relata Mosquera, aunque se ha presentado en la región una comitiva del Gobierno Nacional liderada por la primera dama María Juliana Ruiz y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, las ayudas prometidas han sido simbólicas.

“Las ayudas no han llegado. Los actos en el Chocó se han vuelto simbólicos solo están para la foto, pero no se ve el interés del Estado. La gente lo ha perdido todo y necesitamos que el presidente realmente lo haga posible, porque nos quedamos en mesas de trabajo y no se llega a nada”, afirma.