Demandan ley que desmontaba conflictos de intereses en aprobación de leyes

El Colectivo de Abogados José Albear Restrepo y el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa presentaron una demanda ante la Corte Constitucional contra la ley que supuestamente desmontó los conflictos de interés en el Congreso cuando se debaten y aprueban leyes.

Se trata del artículo 1 de la ley de 2003 de 2019, que modificó la ley 5 de 1992, y quedó de la siguiente manera:

“Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación”, dice la norma

Según la demanda y el presidente del Colectivo, Rodrigo Villalba, la norma no aclara el conflicto de interés que podría ser declarado. Señaló: “Desde 2019 los congresistas que recibieron recursos de empresas privadas para sus campañas, han votado, modificado y archivado proyectos que buscan reclutar a sus financiadores, situación que es inconstitucional”.

También advirtió que actualmente varios congresistas no están declarando su conflicto de interés y participan activamente en los debates.

La demanda busca que se reverse esta modificación y los congresistas se deban declarar impedidos cuando debatan proyectos de ley que beneficien o regulan a sus financiadores de campaña.