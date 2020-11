Jorge Aníbal Gómez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y quién hizo parte de la Comisión de la Verdad, relató cómo ese día llegó a Bogotá con una compañera del tribunal al Palacio de Justicia para saludar a los magistrados Darío Velázquez Mejía y Horacio Montoya Gil.

Como no se encontraban salieron nuevamente, pero después no pudieron regresar: “Cuando a las 11 pasadas nos disponíamos a regresar al Palacio de Justicia para entrevistarnos con los dos Magistrados no pudimos ya ingresar porque se lo estaba tomando en ese momento el M-19”.

El exmagistrado José Roberto Herrera señaló que se trató de uno de los hechos más trágicos de Colombia: “Donde guerrilleros, Fuerzas Armadas y gobierno menospreciaron la vida de más de más de 100 personas, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema, destruyeron el templo de la justicia y desaparecieron la verdad”.

También enfatizó que, aunque durante los primeros 20 años posteriores a los hechos, Colombia conoció una verdad a medias, por eso la importancia de las revelaciones de la comisión de la verdad, para que parte de la impunidad cesara.