Comesaña a Montoya: “la vida y el fútbol te van a dar otras oportunidades”

Julio Comesaña, exentrenador del Junior de Barranquilla e invitado del VBar Caracol, aprovechó la entrevista que concedió Santiago Montoya al programa para darle unas palabras de aliento ante el momento que vive tras errar uno de los penaltis que causó la eliminación de Millonarios de la Sudamericana y ser ‘blanco’ de críticas por parte de la hinchada.

“Esta entrevista me parece maravillosa, porque no se habló de como pateó, si con borde interno o borde externo, si fue más arriba o más abajo, si no que desnudaron al ser humano. Anoche me imagino tuviste una noche difícil para dormir, pero hoy ya salió el sol de vuelta. Lo importante es hacer una reflexión y seguir para adelante, la vida y el fútbol te van a dar otras oportunidades”, dijo Comesaña.

Ante las palabras del adiestrador uruguayo, nacionalizado colombiano, Montoya le expreso sus agradecimientos y agregó: “gracias, profe porque nadie mejor que usted para decirle a uno estas palabras”.

Por último, Comesaña le dio un consejo: “No vayas por la revancha, toma buenas decisiones y sabrás lo que hay qué hacer”.

Millonarios ahora tiene la mira puesta en el torneo local donde debe ganar los tres partidos que quedan de la jornada regular para clasificarse a los ocho finalistas y esta sábado tendrá un duro partido frente al América de Cali en el Pascual Guerrero.