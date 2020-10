Secretario de Gobierno de Cachipay atropelló a un ciclista y huyó

Cesar Robles, secretario de Gobierno de Cachipay, durante el fin de semana protagonizó un accidente en el que atropelló a un ciclista, dejándolo herido y solo en medio de una vía del municipio de La Mesa.

La sorpresa para los policías que lograron ubicar al responsable del accidente no solo fue por darse cuenta de quién se trataba, sino que además iba en evidente estado de embriaguez.

Mediante un video y después de un día, Cesar Robles apareció aceptando su responsabilidad en lo ocurrido y ofreciendo disculpas.

“Pido disculpas a la persona que lesioné la noche anterior, los que me conocen saben que no soy una mala persona, simplemente tomé una mala decisión al coger un vehículo cuando no debía hacerlo, sé que debo afrontar las consecuencias”, dijo el funcionario.

El joven identificado como Juan Sebastian Cortés, de 20 años, se recupera de las heridas. El secretario de Gobierno de Cachipay ahora deberá responder por los delitos de lesiones personales y omisión de socorro.