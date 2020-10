Más de 680.000 ciudadanos en el país no han definido su situación militar

Actualmente en Colombia más de 680.000 ciudadanos se encuentran sin definir su situación militar, según advirtió el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, tras hacer un recuento por las doce zonas y los sesenta Distritos Militares.

Por ello aseguraron que, a través del régimen de Transición, los infractores que cumplan con dos requisitos establecidos en la Ley 1961 de 2019, podrán beneficiarse con la condonación total tanto en el pago de las multas, como en el de la cuota de compensación militar.

Es decir, "el ciudadano solo deberá cancelar los costos de la elaboración de la tarjeta militar correspondiente al 15% del SMLMV: $132.000".

Por una parte, deben ser ciudadanos que realizaron el proceso de inscripción extemporáneamente antes del 3 de agosto del 2017, o que hayan sido citados y no asistieron a la primera evaluación de aptitud psicofísica, o que sean hombres aptos que habiendo sido citados a concentración para la incorporación no se presentasen a la fecha indicada por el servicio de Reclutamiento, o ciudadanos mayores de edad que fueron aplazados por estar cursando estudios de bachillerato y no se presentaron a definir su situación militar una vez obtuvieron su título de bachiller.

Sobre el segundo requisito, indicaron que "además de la calidad de infractor con o sin multa, el ciudadano debe demostrar que se encuentra en una o más de las causales de exoneración dispuestas en el artículo 12 de la Ley 1861 de 2017 o ser mayor de 24 años de edad".

Le puede interesar:

- No corresponde al sentir de tropas: FFMM sobre crítica de soldado a Duque

- Investigaciones por el bombardeo en Caquetá están estancadas

Si se cumple con los requisitos, el ciudadano puede asistir al distrito militar más cercano, con dos fotocopias de la cédula de ciudadanía, registro civil de nacimiento, acta y (si aplica) diploma de grado de bachiller, una fotografía de 3X4 fondo azul (en corbata, grabada en CD, formato JPG y que no exceda 1MB), soporte de exoneración de ley (si aplica), una carpeta cuatro aletas blanca esmaltada y los $132.000 del costo por concepto de la elaboración de la Tarjeta Militar.

La aplicación de los beneficios contenidos en esta Ley irá hasta el próximo 27 de diciembre. La calidad de infractor debe estar reflejada en el sistema misional de Reclutamiento, (se puede consultar a través de www.libretamilitar.mil.co o en los distritos militares). Y el régimen aplica también a los ciudadanos residentes en el exterior.