Influencer que negó existencia del COVID-19, murió tras contraer el virus

El influencer de origen ucraniano, Dmitry Stuzhuk, negaba a través de su cuenta de Instagram la existencia del COVID-19 por lo que continuó su vida sin los autocuidados correspondientes. Viajó a Turquía y, según contó en sus redes sociales, allá comenzó a sentirse mal.

“Como todos saben por las historias, estoy enfermo de Coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez hubo entusiasmo por al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había COVID y que todo esto es relativo. Hasta que me enfermé”, comentó en la última publicación que realizó antes de morir.

En el post, el influencer relató cómo fue que se dio cuenta que estaba enfermo: “Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, por lo que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, cambiar el clima y la nutrición, y además dormir con el aire acondicionado encendido”.

Stuzhuk retornó a Kiev en donde se realizó el test de COVID-19 y dio positivo; por lo que fue hospitalizado y le colocaron una máscara de oxígeno para combatir el virus.

De acuerdo con lo que escribió el ucraniano, en el centro de salud donde estaba internado no habían las condiciones óptimas para tratar el Coronavirus, por lo que los médicos le permitieron continuar su tratamiento en casa.

Sin embargo, estando en su hogar, se empezó a complicar su salud debido a que Dmitry tenía problemas cardiovasculares.

La exesposa del influencer y madre de sus tres hijos, Sofia Stuzhuk, fue quien dio a conocer la noticia de que el influenciador de 34 años había fallecido por consecuencias del COVID- 19 y le dejó un mensaje de despedida.

“Sí, no tuvimos una buena relación. Sí, hubo muchos problemas. Pero esta relación nos dio tanto. Hemos vivido y experimentado mucho contigo. Estuviste allí en dolor y alegría… Te estaré agradecida por el resto de mi vida por nuestros tres hermosos hijos”, dijo Sofia.