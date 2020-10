La verdad sobre la supuesta millonada que se gana el youtuber Ami Rodríguez

El youtuber Ami Rodríguez realizó un video en su canal respondiendo a la información que comenzó a circular en Internet, que decía que, supuestamente, facturaba 900 millones de pesos al mes, una cifra que, de haber sido verdad, lo tendría entre las personas más ricas del país.

El influencer desmintió este reporte y añadió: “Si yo ganara todo ese dinero mensualmente, creo que viviría en una mansión y mi familia no viviría en arriendo… Si ganara 900 millones de pesos mensualmente le diría a mi familia que ya no trabajara más, les devolvería todo lo que me dieron, pues se esforzaron mucho para pagar mis estudios en la universidad”.

Además, consideró que pusieron en riesgo a su familia y a él revelando la supuesta cantidad de dinero que se gana.

Ami Rodríguez, si bien es el youtuber colombiano con más seguidores, no factura el monto mencionado y en su video explicó cómo funciona el tema de ingresos con la plataforma.