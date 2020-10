"Fináncienla con plata de Odebrecht": Cabal sobre dinero para JEP

Nuevo enfrentamiento vivieron Martín Santos y María Fernanda Cabal a través de las redes sociales. Esta vez, el foco de la discusión fue el dinero para financiar a la JEP.

A través de su cuenta, el hijo del expresidente compartió un trino en el que afirmó que "Desfinanciar la JEP es partirle la columna vertebral al proceso de paz. Lo prometieron en campaña, lo están cumpliendo". Esto luego que se conociera que para el presupuesto del 2021, faltaría el 20% de los recursos de inversión para la correcta operación del organismo de control.

Ante el comentario, la senadora del partido Centro Democrático respondió: "Fináncienla ustedes con la plata de Odebrecht". Recordemos que la familia Santos ha sido fuertemente criticada por dineros de la campaña electoral.

El comentario, no pasó desapercibido por el hijo del expresidente, quien inmediatamente trinó: "Ya nos la gastamos comprando presidentes y medios internacionales pero podríamos usar la del Vaticano, thank you!".

La respuesta de Martín hace refencia a algunas de las teorías o comentarios compartidos por simpatizantes del Centro Democrático en varios de los acontecimientos en los que se ha visto relacionado el expresidente Juan Manuel Santos.