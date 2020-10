Alta Corte evalúa respuesta de carta enviada a Duque sobre tropas de EE.UU.

Luego de que la presidencia del Consejo de Estado le dirigiera esta carta al presidente Iván Duque, la Sala Plena debe examinar la respuesta que le hizo llegar a través del Ministerio de Defensa.

A propósito del tema, este fin de semana se conoció el fallo en el que la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la orden judicial que suspendió el proceso para el ingreso de los militares. Esta discusión no está relacionada con esa acción de tutela, ni con la competencia que tiene la alta corte para autorizar o no el paso de tropas extranjeras, cuando el Senado no está sesionando.

Se trata de un trámite administrativo en el que los consejeros de Estado evalúan las respuestas a esta comunicación, emitida hace cuatro meses por el magistrado Álvaro Namén, quien preside la corporación judicial.