03:00 Mónica Ramírez

Directora ejecutiva de CoCrea.

04:53 CoCrea

“CoCrea es una corporación mixta sin animo de lucro que fue constituida muy recientemente, se creo a finales de octubre de 2019, pero empezó a operar el primero de julio de 2020, o sea que nacimos en plena pandemia. Es una corporación que está concebida para ser una gran agencia de desarrollo de la economía creativa, entendida como una organización que agrupa tanto el sector público como el privado, entonces trabaja por la implementación de las políticas públicas, pero también trabaja con el sector privado para el desarrollo de las iniciativas y los programas y de más que fortalezcan estos sectores en todas las etapas de la cadena de valor”

06:31 La convocatoria de CoCrea

“La convocatoria de CoCrea es el mecanismo a través del cual se implementa el decreto 697 que es un decreto que se aprobó en mayo de este año y que reglamente un beneficio tributario para personas naturales o jurídicas contribuyentes de renta que aporten recursos al desarrollo de proyectos de industrias culturales y creativas, entonces la forma en la cuál se puede aportar a estos proyectos es justamente esta convocatoria (…) es la forma en la cual los proyectos creativos con titulares que hagan parte de estos sectores, de estos 103 códigos, postulan sus proyectos solicitando recursos”

08:59 Cultura vs Economía Naranja

“Yo creo que eso es una falsa dicotomía porque, de todas maneras, incluso si uno no busca ser rentable como gestor cultural o como actor de estos sectores, pues hace parte de la economía y eso es una realidad, hace parte de la economía porque compra insumos, porque general empleo o porque se paga su propio sueldo, porque vende un producto al final, entonces yo creo que es más filosófico que cualquier otra cosa y eso es respetable”

11:40 El beneficio de la convocatoria

“El beneficio tributario que se da a través de este decreto, es una deducción en el impuesto de renta del 165%, eso significa que por cada 100 pesos que un contribuyente de renta done o aporte va a poder descontarse o deducirse, realmente, antes de la renta liquida grabable esos 165: si invirtió 100, se deduce 165 lo cual disminuye en esos 165 su renta liquida grabable y sobre ese menor valor es que va a pagar impuestos”

14:02 CoCrea en las regiones

“Obviamente este es un incentivo pensado también en las regiones, precisamente dónde están todas esas manifestaciones culturales y creativas, entonces otro de los requisitos de la convocatoria es que los proyectos se postulen en tres grandes categorías o campos elegibles, esos campos elegibles son: planes especiales de salvaguardia, que es un tema normado en la ley por el ministerio de Cultura y tuene que ver con las manifestaciones del patrimonio inmaterial, la otra categoría es infraestructuras de espectáculos públicos de las artes escénicas y la tercera categoría si es muy amplia porque se subdivide en cuatro y es proyectos de economía creativa”

18:46 Lo valioso de CoCrea

“Corresponsabilidad, me parece que es de las cosas tal vez no explicitas sino implícitas del decreto, pero más interesante si es: aquí hay una gran apuesta del gobierno nacional por desarrollar estos sectores y por generar mecanismos bien creativos diría yo, bien novedosos, para lograr que eso pase, pero no es un regalo, no es plata gratis, no es asistencialismo, es un ejercicio de corresponsabilidad porque una responsabilidad importante está también por parte del titular del proyecto”

25:26 Las modalidades de la convocatoria

“Hay tres modalidades de participación en esta convocatoria y casi que las acabas de tocar intuitivamente así que te las explico porque me parece que son super pertinentes. La primera modalidad es única y exclusivamente para Mipymes, micro, pequeñas y medianas empresas que quieran invertir en si mismas, entonces en ese caso, esa modalidad se llama cocrecer y es aquella en la cual una Mipyme invierte en su propio proyecto y entonces usa sus recursos para desarrollarlo y obtiene el beneficio tributario (…) la segunda modalidad se llama cocreemos y es como explicaba antes en este tema de la corresponsabilidad donde Hipercubos, presenta su proyecto, se postula a la convocatoria, pero ya tiene identificada la empresa que le va a hacer el aporte (…) y la tercera modalidad es ese mismo ejemplo, Hipercubos se postula a la convocatoria, no tiene identificado un aportante, queda abalado, cumple los requisitos de puntaje etcétera, queda abalado y va a entrar a formar parte de un banco de proyectos que se llama BancoCrea y ahí CoCrea tiene la responsabilidad de maletear ese proyecto y todos los que hayan sido abalados”

30:09 Proyectos postulados

“No quiero quedarme corta, ni tampoco generar unas falsas expectativas, lo que si te puedo decir es que ayer primero de octubre había en la plataforma 390 proyectos de postulación, a un mes de abierta a convocatoria”

