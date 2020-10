Descargue el episodio completo aquí.

03:19 Nacimiento del pódcast

“El certificado de nacimiento dice que la palabreja se la inventaron en el The Guardian’s y el año creo que pudo haber sido el 2004”

06:43 De la producción al mundo del podcasting

“Yo creo que, si es insatisfacción porque me había estado ganando la vida como locutor, lo cual es un privilegio en Colombia y estoy muy agradecido de eso, pero todo lo que me enseñaron en la universidad no se podía aplicar en la locución porque lo que me enseñaron era la comunicación y en aquel momento la facultad donde yo estudie estaba orientada hacia la comunicación para el desarrollo entonces pensaba uno mucho en: qué le conviene al público, qué le conviene a la nación, qué le conviene a las comunidades y cuando trabajaba como locutor en ese trabajo privilegiado me tocaba hacer mucha publicidad, pero ¿y qué más? ”

10:23 El panorama de los pódcast en Colombia

“La pandemia definitivamente convenció a mucha gente que sabía que existían los pódcast pero que nunca se había animado, convenció a mucha gente de empezar a oír y de empezar a grabar”

12:14 La transformación digital a partir del pódcast

“Es transformación digital, la tecnología impone una transformación de lo que ya se estaba haciendo antes, yo procuro decir que el pódcast es: no radio, que es lo primero que se le ocurre a la gente, sino que el pódcast es narración oral, es decir incluye cosas mucho más básicas humanas, que lo que incluye la radio, porque permite volver a la raíz de la comunicación humana, que es hablada”

15:06 Los errores y aciertos a la hora de hacer un pódcast

“Eso es tan subjetivo ¿se nota mucho que mi método es psicoanalítico que militar? Porque es: ¿y cómo te sentiste al hablar de eso? ¿y eso te hizo recordar algo de la relación con tu papá? …. Si, yo creo que todo eso pasa en el podcasting, uno un día termina de hacer un episodio y se arrepiente de algo y dice ´aj juemadre’ y ahí es dónde está algo que es un error y al mismo tiempo pueden ocurrir cosas que lo hagan sentir a uno que todo está muy bien, que eso le construyó a la vida de uno y si uno se enriquece en el momento de hacer un pódcast y además enriquece la vida de otra persona que está oyendo el podcast, pues negocio perfecto”

16:37 Pódcast empresariales

“Hubo épocas en que todas las empresas tenían revista y era un buen ejercicio pero al mismo tiempo uno dice ‘aj pero es que no tengo tiempo de leer la revista’ o el articulo está chévere pero el mundo se ha vuelto tan rápido que uno dice ‘el articulo está muy chévere pero es que yo me voy al trabajo en bicicleta o me voy manejando y tengo que poner cuidado al camino, entonces no puedo leer la revista pero si pongo radio, entonces que chévere poder tener la fusión de ambas cosas’”

18:21 Pódcast sin fronteras

“Creo que lo primero que yo sentí al meterme de cabeza al aprender de pódcast fue que mi frontera ya no era Colombia que la radio y la televisión siempre me habían mostrado cosas de Colombia y que de repente encontraba cosas de España que me encantaban, cosas de México, cosas de Argentina, cosas de Perú”

23:11 Playlist de pódcast

“Convoy Network es una empresa de un podcaster y cineasta mexicano que se llama Olallo Rubio, entonces cuando uno no tiene para pagar la cuenta de Convoy Network para oír los pódcast de Olallo Rubio, busca en YouTube gente que ha subido las temporadas antiguas, antes lo tenia publico y hay temporadas antiguas y creo que el trabajo de Olallo Rubio le abre a uno la mente de cosas que se están haciendo desde 2005 o algo así, productos geniales”

25:33 Pódcast con video

“Creo que son complementarios, yo personalmente encuentro gracia en algunos contenidos en video, me gustan mucho pero también siento que, si me obliga estar pegado a la pantalla durante demasiado tiempo, preferiría otras cosas como los pódcast, uno no puede salir a trotar viendo un video”

26:57 Construir audiencia propia

“Yo creo que para mi tener audiencia pequeña, fue muy refrescante, porque la audiencia gigante, (…) no tuve trabajo, me demore mucho en salir de la universidad y conseguir un trabajo y empezar a ser productivo en la vida para mi mismo y para la sociedad, pero eso me permitió explorar muchas cosas y tomar cursos de canto y muchas cosas que me sirvieron en la vida, pero que mi etapa productiva se demoro en llegar y cuando llegó y pude trabajar en medios masivos de comunicación, tuve como suerte en que todo fue muy rápido comparativamente, todo fue muy rápido a partir del momento en que empezó”

31:27 Monetización del pódcast

“Hay de todo, con los medios masivos hay un limite (…) pero ese limite es bajo en los medios de comunicación, ese límite que rompe el deseo es por lo bajo, significa que para un medio de comunicación no es rentable hacer algo que tenga poca audiencia, y como es rentable hacer algo de poca audiencia entonces hay un montón de intereses y profesiones que se quedan sin contenidos, porque no son rentables”

