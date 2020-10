Kiwi: el consumo diario de esta fruta aumenta la alegría de vivir

Un nuevo estudio demostró que los adultos con bajo niveles de vitamina C pueden mejorar su sensación de vitalidad con la ingesta diaria de kiwis. Los resultados pueden observarse en solo dos semanas, según la investigación.

Un total de 167 personas entre 18 y 35 años de edad participaron del estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) que buscaba entender si el aumento del consumo de vitamina C, ya sea a través de frutas o tabletas, puede mejorar la sensación de vitalidad o la "alegría de vivir".

Los voluntarios, quienes presentaban bajos niveles basales de vitamina C al inicio del estudio, se dividieron al azar en tres grupos. A lo largo de cuatro semanas, los miembros del primer grupo consumieron diariamente dos kiwis Sungold, una fruta excepcionalmente rica en vitamina C. Los del segundo ingirieron tabletas de vitamina C con una dosis equivalente (250 mg) y los del tercer grupo tomaron un placebo.

Los resultados mostraron que los niveles de vitamina C tanto en el grupo que consumió kiwis como en el grupo que tomó tabletas de vitamina C aumentaron hasta su nivel normal en dos semanas. No se registró efecto placebo. Sin embargo, los beneficios adicionales para la vitalidad fueron reportados por el grupo que comió la fruta.Según Tamlin Conner, autora principal del estudio, los voluntarios que ingirieron kiwi relataron una disminución de la fatiga, una mejora del estado de ánimo y del bienestar. Las tabletas presentaron resultados similares solamente en aquellos con niveles consistentemente bajos de vitamina C antes de la intervención.

Conner agregó que al elevar los niveles de vitamina C a través del consumo de alimentos como los kiwis, las personas pueden obtener otros ingredientes activos que beneficiarán la salud de otras maneras.