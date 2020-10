Súbete a mi moto: La bioserie que despierta nuevamente el amor por Menudo

La serie 'Súbete a mi moto' pretende regresar a fanáticos y espectadores a la época de las décadas de 1980 y 1990 con una historia llena de nostalgia e ilusión resultado del retrato audiovisual del fenómeno musical latinoamericano Menudo.

"'Súbete a mi moto' es nostalgia, ilusión, dolor, decepción, diversión y, sobre todo, es un sueño hecho realidad", comentó a Efe Yamil Urena, quien interpreta a Edgardo Díaz, uno de los roles principales de la serie y el hombre que, en la vida real, creo el concepto de Menudo.

La productora Mary Black se encargó de hablar con Edgardo (productor musical), José Luis Vega (coreógrafo y director creativo del grupo) y los 33 integrantes que pasaron por los escenarios para realizar esta producción.

"Lo quisimos hacer lo más verídico posible en el sentido en el que lo quisimos grabar en los dos lugares más importantes para la banda que eran México y Puerto Rico", dice Leonardo Zimbron, productor mexicano, que también recordó el histórico concierto de la banda en el Estadio Azteca en México.

VIAJE AL PASADO

Mary Black cuenta que ella no es de la generación de Menudo, pero Zimbrón sí, es por eso que uno de los retos que se propuso en esta serie fue transportar a los espectadores a años pasados.

"Yo crecí en los 80 y en los 90, el reto era retratar todo eso en una historia muy bien contada, pero que además estuviera bien producida la ambientación, el vestuario, la escenografía y el maquillaje para que te hablaran de ese momento y fue muy rico porque los equipos hicieron un trabajo estupendo", confirma.

Según asevera, cada detalle de la producción está tan cuidado que no hay ningún elemento que no corresponda a la época y está convencido de que "los que no lo vivieron van a ver el pasado y los que sí van a tener una nostalgia que no se imaginan".

Finalmente, Mary Black resalta que los espectadores podrán mirar la parte más humana de aquellos niños entre los que se encontraban los ahora muy famosos Ricky Martín, Draco Rosa o Johnny Lozada.