Así se ve Carolina Cruz en primera foto luciendo su embarazo

Hace poco se conoció la noticia de que la modelo caleña, a sus 41 años, está embarazada y ha estado mostrando en su cuenta de Instagram videos y fotos de su proceso de gestación.

Ahora Carolina Cruz comparte una hermosa imagen en la que luce un velo transparente y se puede ver cómo le ha crecido la barriga. Además, agregó un lindo mensaje en el que destaca: “Siempre he dicho que el tiempo de DIOS es perfecto”.

“Cuando tenemos una situación difícil no entendemos ni el por qué y mucho menos el para que, sólo cuando pasa el tiempo y miramos muy a fondo Esa situación, logramos encontrar en lo más profundo una respuesta. Juzgamos, señalamos, criticamos y nos cuesta ponernos en los zapatos de los demás. Hoy, en este momento de mi vida he aprendido a tener más EMPATÍA por todo y todos, he aprendido a respetar, pero sobre todo he aprendido a recibir los regalos de DIOS llena de GRATITUD en su tiempo, ni Antes, ni después”, dice el post de la presentadora.

Cruz tiene una relación con el actor Lincoln Palomeque desde el 2014 y producto de ese amor nació Matías, quien tiene 3 años. Ahora esperan felices a su segundo hijo.