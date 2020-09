Policía y no Alcaldía tendría facultad para accionar Esmad en protestas

Caracol Radio publica el documento completo de 19 páginas que entregó el Gobierno Nacional en Casa Nariño a la Alcaldía de Bogotá y otras autoridades, en la mesa de trabajo en la que se está diseñando el nuevo protocolo para el manejo de las protestas sociales en el país, para dar cumplimento al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Llama la atención que quitan competencia a los alcaldes, entregando mayor autonomía a la Policía. Es el caso del Esmad que actualmente para salir en las manifestaciones depende de la orden de los mandatarios locales, y que ahora, según el documento, quedaría en manos del comandante de la institución.

“La intervención del grupo especializado antidisturbios de la Policía Nacional, será ordenada exclusivamente por los comandantes de región, metropolitana y departamento de Policía. En los casos en que el grupo especializado antidisturbios se encuentre a órdenes del jefe del servicio, éste solicitará al Comandante de Unidad la autorización para su intervención”.

Otros puntos incluyen la prohibición de las capuchas en las manifestaciones, al igual que una póliza de seguro de responsabilidad extra contractual que se obligaría a contratar a los organizadores de las manifestaciones.

Sobre el uso de las armas, se establece que, “los funcionarios de Policía que intervienen en los servicios de acompañamiento, prevención e intervención en manifestaciones pacíficas no portarán armas de fuego”.

Se les autorizan armas no letales cómo, “fusil lanza gas, cartuchos con carga química CS, granadas con carga química CS, granadas fumígenas y granadas de aturdimiento”.

A los agentes del Esmad se les autorizarían armas mecánicas cinéticas, agentes químicos, armas acústicas y lumínicas dispositivos de control eléctrico y auxiliares”.

Se establece dentro de las obligaciones de los manifestantes, además de la póliza de seguro, dar aviso de los recorridos de la movilización, promover el ejercicio pacífico de la manifestación, colaborar con las autoridades para que no se perturben las movilizaciones, colaborar con las autoridades para la identificación de posibles perturbadores, identificar debidamente a las comisiones de verificación civil, crear comisiones de verificación de la sociedad civil, no portar armas contundentes, químicas o incendiarias, no portar pinturas, no portar capuchas u otros elementos que impidan la identificación.