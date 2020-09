Académicos rechazan declaración del ELN sobre protesta social

A través de una carta, un grupo numeroso de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y académicos aseguró que a esta guerrilla no se puede atribuir el descontento popular que hay entre los ciudadanos, por los recientes hechos de violencia que enlodan a la fuerza pública.

"Los hechos de Bogotá no fueron organizados por ningunos ilegales, lo que ocurrió en la ciudad es la expresión de una profunda inconformidad social y un rechazo a la brutalidad policial", dice la carta.

Agrega el documento que "El ELN no es vocero de la sociedad, mucho menos de quienes rechazamos todas las violencias. El ELN no debe interpretar que este descontento ciudadano y las protestas en curso son apoyo a una resistencia armada en la que no creemos y no compartimos".

Entre los firmantes están: Corporación Viva La Ciudadanía, Corporación Podion,, Corporación Álzate Castaño, Corporación Reiniciar, Cinep, Casa de la Mujer, Alejo Vargas – Maestro de la Universidad Nacional, Alexandra González – Defensora de Derechos Humanos – Docente de la Universidad Nacional, Alonso Ojeda Awad – Vicepresidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, Álvaro Jiménez – Coordinador de la Campaña Colombiana Contra Minas, entre otros.