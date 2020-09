"Ridículo y vergonzoso": juez a Fiscalía en juicio contra Aida V. Merlano

Inició la preparatoria de juicio contra Aida Victoria Merlano y el odontólogo Javier Cely, como presuntos cómplices de la fuga de la excongresista Aida Merlano.

Caracol Radio conoció un aparte de audiencia en la que el juez 20 de conocimiento le llamó la atención a la Fiscalía al considerar que es excesivo el número de testimonios que busca que se tenga en cuenta, como prueba para demostrar la responsabilidad del odontólogo y la hija de Merlano.

“Porque reitero, uno malgasta lo de uno, no lo de los demás y la jurisdicción merece respeto; 36 testimonios para estos dos hechos es ridículo y vergonzoso, me daría vergüenza como fiscal, con seguramente a buena experimentación a buen saber, salir con semejante ridiculez, eso no tiene presentación. Señor fiscal, se lo digo con mucho respeto, porque veo que el grueso del descubrimiento lo formuló su antecesor, pero denota la novatada, perdónenme, los que nos hicimos viejos en esto sabemos que no se necesita tanto, no hay tarifa legal de prueba, las pruebas no se pesan y no se miden, se valoran”, recalcó el juez.

Esta audiencia se hace de manera virtual, sin embargo, el juez 20 de conocimiento ordenó expulsar y cerrar la diligencia a la prensa, sin explicar los argumentos que para ello exigió la Corte Constitucional en una sentencia de mayo de este año.