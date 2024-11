“No es un beneficio jurídico, es para construir paz”: Petro sobre ex paramilitares

Colombia

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas generadas por el nombramiento de 18 exjefes paramilitares como gestores de paz, una medida adoptada por su gobierno para avanzar en la “construcción de paz y garantizar la no repetición de la violencia armada en el país”

El presidente aseguró que la decisión busca defender los principios de “verdad, reparación a las víctimas, justicia y garantías de no repetición que estableció la Corte Constitucional para ese proceso”, mas no entregar beneficios jurídicos.

El presidente @petrogustavo respondió los cuestionamientos por la designación de exparamilitares como gestores de paz y aseguró que no se otorgarán beneficios jurídicos a los designados.



"No es un beneficio jurídico, ni un día más ni un día menos de cárcel. Ser gestor de paz no…

“Cuando decidimos escoger gestores de paz para finiquitar el proceso de paz hecho por el expresidente Uribe con los paramilitares… no estamos otorgando ningún tipo de beneficio jurídico”, afirmó Petro.

El presidente destacó que esta medida no implica reducción de penas ni beneficios judiciales para los implicados. “No es un beneficio jurídico lo que se otorga, ni un día más ni un día menos de cárcel. Ser gestor de paz es una condición del ser humano, no un regalo; quien acepta esta condición está dispuesto a resarcir a las víctimas y a garantizar la no repetición”.

Entre los designados se encuentran varios de los principales líderes del paramilitarismo, responsables de miles de crímenes en el país. La lista incluye a Hernán Giraldo Serna, alias ‘El señor de la Sierra’ o ‘El Taladro’, conocido por abusar sexualmente de niñas en las regiones que controlaba, y a Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, narcotraficante y exmiembro de los Perseguidos por Pablo Escobar.

#JUDICIAL| La Defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la decisión del Gobierno de designar como ‘gestores de paz’ a 18 exjefes paramilitares de las AUC.



"¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar…

Otros nombres destacados son Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′; Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; y Salvatore Mancuso, quien ya había sido designado gestor de paz en julio pasado.