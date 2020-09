Feministas pondrán ante la Corte nueva demanda para despenalizar el aborto

Con la consigna “La libertad es mi causa”, el movimiento Causa Justa conformado por 91 organizaciones y 134 activistas, pedirán a la Corte Constitucional que se declare inconstitucional el Artículo 122 del Código Penal que establece el aborto como un delito en el país, argumentando que esté vulnera derechos fundamentales como la vida y la salud.

Una penalización, que según Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, “está creando una situación en la que un derecho fundamental como la interrupción voluntaria del embarazo, es considerado delito fuera de las tres causales contempladas por la Ley y esta doble condición, restringe que en muchas ocasiones, las mujeres que hacen parte de las causales no sean atendidas de manera adecuada en los centros de salud, que sean estigmatizadas, se les ejerza una presión psicológica para que decidan no abortar, e incluso no se les realice el proceso correspondiente”.

Además, Rosero explica, que según el más reciente Informe de la Fiscalía sobre judicialización del aborto, la mayoría de las mujeres que han sido investigadas o judicializadas por aborto durante los últimos 20 años, se encontraban en difíciles situaciones de vulnerabilidad.

“Si miramos las cifras, el 97% de las mujeres denunciadas por aborto pertenecen a zonas rurales, y un 30% fueron víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales. Estos datos reflejan que en Colombia está prevaleciendo un marco de persecución en contra de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad”, dijo Rosero.

Por lo que aseguran que seguirán tocando puertas en los entes constitucionales para garantizar un derecho femenino que ha sido “violentado estructuralmente” a decidir sobre su cuerpo. Además, el Estado brinde acceso a abortos seguros en todo el territorio nacional.

Cabe mencionar que, en datos del Movimiento, se estima que en el país solo entre un 1% y un 9% de los abortos se practican dentro del sistema de salud.