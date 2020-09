"Fue como ser violada":Paris Hilton sobre presión de su novio por video

Un escándalo alborotó los tabloídes de Hollywood en 2003, se trataba de un video sexual filtrado de la famosa Paris Hilton con su novio de ese momento, Rick Salomon

Lea también:







En ese momento, las noticias se llenaron del vergonsozo momento por mucho tiempo, hoy todavía se recuerda aquél escándalo.

Sin embargo, Paris Hilton, en su video 'This is Paris', en YouTube, aseguró: “Solo recuerdo que sacó la cámara y me estaba presionando para hacerlo. Como, ‘Oh, eres tan aburrida. ¿Quieres que llame a otra persona? Nadie lo verá jamás’. Fue como ser violada electrónicamente”.

Aseguró, además, que esto ocurrió cuando ella era una adolescente y no tomaba las mejores decisiones.

Hilton aseguró que Rick Solomon tenía un plan de filtrar el video y venderlo y que nadie se percató del daño que esto le hizo.

“Todo el mundo estaba viéndolo y riéndose, como si fuera algo divertido. Estaba muy enamorada de él, solo quería hacerlo feliz", dijo.

“Después de eso, todas estas cintas filtradas salieron y casi se convirtió en un plan para hacerse famoso. No necesitaba hacer eso. Siempre tuvo un plan”, contó en el video.