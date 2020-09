Más de 18.000 muestras de COVID-19 no fueron procesadas por fallas

La Procuraduría y la Contraloría establecieron que 18.548 muestras de COVID-19 en el país no pudieron ser procesadas por presentar fallas, lo que significa una posible pérdida de recursos del sistema de salud por más de 4.000 millones de pesos.

Los problemas identificados tienen que ver específicamente con deficiencias de carácter técnico, sumados a reiteradas fallas en la comunicación de los resultados de las pruebas diagnósticas.

Lea también:

"La cantidad de las pruebas no eran suficientes, no se garantizó la cadena de frío, fueron mal rotuladas, los pacientes no se encontraban identificados. Adicionalmente, más de 18.500 personas hoy infortunadamente tampoco conocieron los resultados de su muestra", aseguró Gelman Rodríguez, delegado para la Salud, Protección Social y el Trabajo Decente.

Específicamente, dieron a conocer que 2.340 muestras fueron rechazadas por cantidad insuficiente, 1.556 estaban derramadas, 2.476 se encontraban sin identificación del paciente o sin formularios de entrega de muestras; 1.169 no cumplían con la cadena de frío y temperatura, 927 presentaron fallas en el diligenciamiento de la ficha epidemiológica, 69 se entraron con más de 72 horas de la toma de las muestras y otras 10.000 presentaron causas como fallas en el embalaje, transporte inadecuado, muestras contaminadas, dañadas o no llegaban.

Le puede interesar:

La Contraloría General de la República procederá a remitir los resultados obtenidos a la Dirección de Vigilancia Fiscal, que es la delegada para el sector salud, con el fin de adelantar las actuaciones de control fiscal a que den lugar.