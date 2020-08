Descargue el episodio completo aquí.

03:56 Alexander Ricardo

“Nuestro invitado es una persona que hace méritos por distintos campos para estar en Amigos TIC, lo conocemos desde hace varios años, ha sido maestro de muchos de nosotros en distintos campos, ha cofundado empresas de marketing, de desarrollo de software, ha trabajado en lo público, fue uno de los secretarios TIC que en Colombia hizo más innovaciones, y lo hizo no desde el musculo financiero de una gran capital, sino desde un municipio”

07:30 Transformación digital en Tuluá

“Para mí fue una experiencia importante porque Tuluá es mi ciudad natal, y que yo este invitado a participar en ese ejercicio de gobierno en la ciudad que de una u otra manera me permitió avanzar en los proyectos personales y profesionales que hoy se van materializando, fue algo lindo, y también porque conté con el apoyo de un grupo de personas que formaban ese gabinete en ese momento, muy comprometidos con primero generar un cambio en la forma de gobernar y segundo como lo vengo denominando hace ya un poco más de quince años aproximadamente que he tenido contacto con el sector público en diferentes momentos de hacer que las cosas pasen”

11:18 La movilidad en Bogotá después del coronavirus

“Desde esa lógica como lo planteamos, estamos pensando en una visión muy clara que tiene la alcaldesa y puntualmente el secretario, Nicolas Estupiñan, y es en que esa nueva movilidad sea una movilidad con justicia, con oportunidades, con facilidades para todos. La situación de la movilidad en un territorio independiente de su tamaño es que todos en algún momento del día, porque es así, estamos inmersos en ella, tenemos que llegar del punto A al punto B, para ir al colegio, para ir a la universidad, para ir al trabajo, y no solamente porque utilicemos quizás algún vehículo de combustión o un vehículo eléctrico, como deberíamos ya estar haciendo todas estas transiciones, sino porque también tenemos que caminar, entonces es la movilidad de las personas por sus diferentes necesidades y situaciones, entonces allí es donde decimos: ok necesitamos una movilidad más justa, con las personas, con el medio ambiente”

17:00 ¿Cómo hacer para que las personas en las regiones se sientan parte del cambio?

“Yo lo asocio con el ciclismo, es estar en estas etapas, con metas volantes y tener un objetivo de ok queremos llegar hasta allá, pero hay que ir ganándose esos premios, montañas, algunos van a ser unas contrarreloj, algunos van a exigir que el sprint sea como debe ser: a todo dar, digamos que siguiendo esa línea lo que hemos aprendido es, tengamos en cuenta que tenemos unos funcionarios públicos y tenemos unos ciudadanos, igual tienen su misma condición como ciudadanos, pero con los funcionarios públicos en las entidades más pequeñas y en los gobiernos territoriales donde tuve la oportunidad de participar en diferentes roles, lo que siempre hemos buscado es cómo hacemos para que con la tecnología le demos a este funcionario más tiempo”

25:29 Mentalidad asistencialista

“Estuve como encargado de planeación algunos meses y me puse a revisar temas de los subsidios pero solamente con la visión de vamos a revisar lo de la base de datos que me están pidiendo y comenzamos observando algunos comportamientos, como dice Jole, se puede seguir o se puede esa senda donde para algunos ciudadanos es la única fuente o es la única opción para resolver sus situaciones o necesidades pero se acostumbran a ellos y comienzan a generar una situaciones ya de orden social y con un alto impacto fiscal”

29:03 ¿En qué etapa de la carrera está Alexander Ricardo?

“El plan iniciando 2020 era otro, yo sali de la función publica y tuve la oportunidad de avanzar en un tema académico en el que quería avanzar y quería conectarme con otras personas y entornos en un ambiente que me parece muy interesante y cuando regrese y estaba como planeando las cosas del 2020, estábamos haciendo como ya el plan (…) pero llega esta situación y comenzó a cambiar todo, porque no se si elegí un mal momento o no para emprender porque estaba aprendiendo algo nuevo”

34:06 ¿Vamos a ver más de ese Alex mentor para los emprendimientos?

“Lógicamente hay un compromiso con la función pública, pero continuo con universidades, estoy participando en unos ejercicios de vigilancia tecnológica para un par de proyectos que me han invitado, digamos que los fines de semana se nos van en eso, y lógicamente también estamos prestos a apoyar el ejercicio de las startups en Latinoamérica y creo que es parte de lo que estamos trayendo a la Secretaria Distrital de Movilidad”

37:31 ¿Cómo mediar en la transformación de sector transporte?

“Lo primero que hemos estado haciendo es escuchando y entendiendo también cuáles son esas realidades y dimensiones de esos sectores y lo que creo que llevamos hoy importante es que por ejemplo estamos haciendo unos trabajos con los taxistas, tenemos unas mesas donde dialogamos con ellos de diferentes elementos y me pareció muy importante que ellos mismos en la mesa que han denominado de competitividad, trasladas la tecnología como un habilitador para hacer unas mejoras importantes, entonces se están separando un poco de la discusión que se viene dando por diferentes situaciones, todos estos elementos del uso de plataformas”

