Juan Sebastian Cabal y Robert Farah ya conocen sus rivales en el US Open

El segundo Grand Slam del año enciende motores con la participación de tenistas colombianos. Estamos hablando del US Open en donde participarán los doblistas colombianos Robert Farah y Juan Sebastian Cabal, vigentes campeones del torneo de dobles.

Su esperado debut será ante la pareja conformad por el austriaco Jurgen Melzer y el francés Édouard Roger-Vasselin. Vale la pena recordar que Vasselin era compañero de Eduardo Mahut en la final de Wimbledon en el 2019, partido que dio su primer título de Grand Slam a Farah y Cabal.

El partido aun no tiene fecha y hora programada. Sin embargo, el US Open iniciará el próximo lunes 31 de agosto y no contará con la participación de Rafael Nadal, por temor a las altas cifras de COVID-19 en Estados Unidos, y Roger Federer que se recupera de una operación en su rodilla.

El primer partido de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah tras la reanudación de las competencias tenísticas fue en el Master 1.000 de CIncinnati ante la pareja de británicos Jamie Murray y Neal Skupski. Lastimosamente quedaron eliminados en la primera ronda con parciales 7-6 y 7-6.