Expresidente argentino asegura que el próximo año habrá un golpe de estado

El expresidente de Argentina, Eduardo Duhalde, aseguró que el próximo año no habrá elecciones legislativas porque la tendencia continental es regresar a los gobiernos militares y "Argentina es la campeona de las dictaduras militares".

El entonces mandatario interino entre 2002 y 2003 argumentó que en Argentina hubo 14 dictadores militares y para que esto no ocurra de nuevo, debería haber un consenso y un acuerdo entre actores políticos, sin embargo, esto no es lo que está ocurriendo.

"La gente no lo sabe o lo olvida. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo de nuevo en pie en América es porque no conoce lo que está pasando. ¿no sabemos que en Brasil hay un gobierno democrático cívico-militar? ¿o no sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia?", resaltó Duhalde.

El exmandatario resaltó que, al igual que en el pasado, las Fuerzas Militares tienen bastante poder. Eduardo Duhalde concluyó diciendo que el golpe de Estado no sería contra Alberto Fernández sino "contra el país por el desastre tan grande que hay".