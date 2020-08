200 cómics gratis durante 24 horas para celebrar la DC FanDome

El 22 de agosto promete ser un día muy especial para los fans de Batman, Superman, Wonder Woman y el resto de personajes de DC. Porque durante 24 horas se celebrará de manera virtual el evento DC FanDome, que además de su larga e interesante lista de invitados, ahora añade hasta 200 cómics que estarán disponibles de manera gratuita.

Durante todo el tiempo que dure la DC FanDome, 24 horas en total, los fans también podrán disfrutar de las mejores aventuras de los personajes de DC desde sus casas. A través del sitio web de la convención, estarán disponibles algunos de los mejores títulos de la compañía, tanto actuales como de la Edad de Oro.

Aunque la lista de títulos disponibles aún no se ha confirmado, en la web aparece la portada de Dark Nights Metal Dark Knight Rising, el último número del oscuro multiverso que retuerce aún más si cabe la historia de personajes como Batman o el Joker. Esto, según cbr.com podría ser un indicativo de que la colección estará disponible de manera gratuita.

El DC FanDome incluirá novedades de las películas, videojuegos y series tanto de acción real como de animación, pero los cómics no tenían una presencia destacada hasta ahora. Con esto, DC demuestra que no se olvida de los lectores pese a que gran parte de la convención estará dedicada al universo cinematográfico, con novedades de The Batman, Wonder Woman 1984 y el Snyder's Cut de Liga de la Justicia, entre otras.

El DC FanDome se celebrará de manera virtual el próximo 22 de agosto.