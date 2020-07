Snyder "prendería fuego" a material rodado por Whedon en Justice League

Aunque la Comic-Con at Home ha sido el gran evento online para los fans de los superhéroes de ésta semana, no ha sido la única celebración, ya que Warner también organizó la Justice Con de Liga de la Justicia. Fue allí donde Zack Snyder compartió con los fans la primera secuencia de Superman con su traje negro y ofreció más detalles de su versión de la película que, juró y perjuró, no contendrá nada de lo que fue rodado por Joss Whedon.

En la sección del evento llamada Spotlight on Zack Snyder, el cineasta tuvo unas duras palabras para su compañero de profesión, asegurando, entre otras cosas, que jamás utilizaría nada que él haya filmado para su Snyder's Cut.

"No hay ninguna posibilidad en el mundo de que utilice una toma que se hiciese después de dejar la película", aseguró.

"Destruiría la película. La prendería fuego antes que utilizar una sola secuencia que yo no filmé", continuó mostrándose claramente ofendido por cómo se trató su trabajo. "Es algo difícil. Realmente volaría esa cosa si lo pensase durante un sólo un segundo", insistió.

Desde luego Snyder no está nada contento con cómo salieron las cosas después de dejar Liga de la Justicia a la mitad tras el suicidio de su hija. Whedon, director de las dos primeras entregas de Vengadores en Marvel, se encargó de completar las secuencias que faltaban, así como de eliminar mucho material y regrabar algunos momentos clave.

El resultado no sólo desagradó a Snyder, que de hecho no ha querido ver el filme. También recibió una tibia acogida por parte de crítica y público. Así, tras años de peticiones de los fans en las redes sociales, el Snyder's Cut de Liga de la Justicia finalmente se estrenará en 2021 en HBO Max.