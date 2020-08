Defensa de Uribe dice que no va a poner recurso de reposición

El expresidente Álvaro Uribe y sus abogados renunciaron al recurso de reposición, por considerar que se les han violado seis principios jurídicos.

"No tiene ningún sentido presentar un recurso de reposición que debe ser resuelto por la misma Sala. No hay que ser ingenuos, dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo frente a esta injusticia y, simplemente, facilitaría su legitimación", dice la defensa del expresidente.

El abogado Jaime Granados llegó hasta las instalaciones de la Sala de Instrucción en la calle 72 y reiteró que para la defensa "no existe ningún fundamento legal para ordenar la detención del expresidente".

Dijo que cuando se haga publico y se levante la reserva sumarial se podrá "verificar" que "la privación de la libertad de Álvaro Uribe es un hecho injusto e innecesario, pues durante los dos años y medio que cumple el proceso desde su inicio, el expresidente ha cumplido todos los llamados de la justicia, ha evidenciado su voluntad de colaborar en la investigación adelantada y de ninguna manera ha entorpecido dicho proceso", lo que viola el principio de presunción de inocencia.

Manifestó a través de un comunicado que tampoco existe una investigación integral y objetiva "La defensa lleva dos años y medio enterándose del proceso por filtraciones selectivas y sistemáticas. Además, a pesar de solicitarlo en dos ocasiones, Álvaro Uribe nunca fue escuchado en versión libre".

También, según la defensa de Uribe, el magistrado José Luis Barceló -quien inicio el proceso- investigó ilegalmente al expresidente "sin tener competencia" y violó el principio de exclusión de la prueba ilícita.

También argumentan la violación al derecho a interrogar los testigos de cargo, "no se practicaron pruebas esenciales para la defensa de Álvaro Uribe, como escuchar a testigos que afirmaron haber recibido ofrecimientos de Iván Cepeda"

"Para Álvaro Uribe y su defensa es de suma importancia el respeto al papel de la prensa en este proceso y el respeto por los derechos y garantías de los periodistas. Sin embargo, resulta reprochable la sistemática filtración que se ha dado durante estos años de solo algunos apartes del proceso", dice Granados y añadió que se faltó al principio de inviolabilidad de comunicaciones entre abogado y cliente.

Y por ultimo dice que la Sala no es imparcial y que por eso no presentara el recurso.