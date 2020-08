Procuraduría inhabilitó militares implicados en muerte de Dimar Torres

La Procuraduría señaló al entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11, el teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita como determinador de la muerte del exguerrillero Dimar Torres. El ente de control lo inhabilitó por 20 años.

El Cabo Segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, autor material de la muerte de Dimar Torres, fue inhabilitado por 14 años.

Los soldados David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexander Buriticá Duarte, cómplices en los hechos, fueron destituidos e inhabilitados por 12 años.

El Ministerio Público manifestó que entre las pruebas no hay un solo indicio de que el coronel Pérez Amézquita "en su condición de comandante haya instado a sus hombres a actuar correctamente o impartido ordenes o instrucciones tendientes a proteger la vida de las personas como era su deber constitucional, legal y funcional. Por el contrario, como se ha visto, sin medir la capacidad de raciocinio sugería expresamente mentir y tomar venganza antes que actuar reglamentariamente".

Dijo que el coronel fue el determinador del asesinato del exguerrillero y que fue por la muerte del soldado Pablo Emilio Borja García, pues dijo que esa tocaba "cobrárselas" y, señaló la Procuraduría que "pensaba seguir ordenando ejecuciones extrajudiciales".

El ente de control señaló que Torres sí era una persona protegida porque era desmovilizado y estaba en una zona de histórica presencia de los grupos al margen de la ley. Dijo que Torres estaba protegido por el derecho internacional humanitario.

La Procuraduría dijo que no hay duda sobre la responsabilidad material del comandante de la Segunda Sección de la Compañía Alabarda 4 del Batallón de Combate Terrestre No. 11, el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien fue quien disparó contra Torres. Dijo que lo "asesinó estando en estado de indefensión" y señaló que no fue un forcejeo.

Y de la complicidad de los soldados David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexander Buriticá Duarte, quienes entre otras cosas intentaron correr el cuerpo para esconderlo.

Su abogado aseguraba que debía declararse la exclusión de la responsabilidad. La Procuraduría dijo que sí faltaron disciplinariamente y que ayudaron a correr la moto e inclusive ayudaron a "lavar" el cráneo del cuerpo del exguerrillero. La defensa de los cinco militares señalaron que apelaran la decisión.

La Procuraduría compulsó copias para investigar por falso testimonio al soldado profesional Romero Palencia, cabo Sastoque Rodríguez, y el soldado José Caicedo.