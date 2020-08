Centro Democrático propone constituyente para reformar la justicia

Durante la plenaria de este martes, la bancada del Centro Democrático dejó una constancia frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictar detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe y, posteriormente, se retiraron de la sesión.

La congresista de esa colectividad aseguró, además, que es necesario que se avance en la creación de una Corte única, mediante una constituyente.

"Queremos recordarle que Colombia necesita una gran reforma a la justicia. Colombia no puede seguir con una justicia politizada, cuyos ojos están abiertos para ver a quien le aplican la ley y como. Hoy queremos proponerle al país una constituyente, donde podamos reformar toda la justicia y estas ideas que le ha presentado este partido durante tantos años a Colombia, se conviertan en una realizad. Una Corte única que le permita unificación, claridad (...) que anule el sentimiento de selectividad y trampa que muchos colombianos denuncian", aseguró Valencia.

En medio de su intervención, la senadora Valencia insistió en la propuesta de ese partido de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz.

" La JEP tiene que acabarse. Y hoy desde el Centro Democrático queremos volverle a insistir en la necesidad de que los criminales de lesa humanidad paguen por los delitos que cometieron y no sigan ocupando curules en el Congreso que no merecen porque no han reparado, ni han dicho la verdad, ni han cumplido con los acuerdos generosos que les dio el Gobierno anterior a cambio de nada".

Los integrantes de esa colectividad salieron en defensa del expresidente Álvaro Uribe y reiteraron su respaldo.