Álvaro Uribe: "La privación de mi libertad me causa profunda tristeza"

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado.

"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", escribió Uribe, sobre la decisión de la Corte, que sin embargo no ha hecho aún un anuncio al respecto.

Cabe destacar que a pesar de la decisión, los procesos de investigación siguen su curso. Hasta el momento (1:50 pm) se conoció esta decisión como consecuencia del trino del expresidente. La Corte aún no se ha pronunciado.

A esta hora está reunida la bancada del Centro Democrático analizando la decisión de la Corte Suprema contra el expresidente

Noticia en desarrollo...