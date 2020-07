Aprobado en tercer debate el proyecto que reglamenta las sesiones virtuales

Luego de un intenso debate la Comisión Primera del Senado aprobó la iniciativa que busca modificar el reglamento del Congreso para permitir las sesiones virtuales y semi-presenciales.

En el proyecto se incluyó un artículo que establece una prohibición o restricción para hacer cambios al acuerdo de paz a través de la virtualidad. Lo anterior, generó críticas en el Centro Democrático. La senadora Paloma Valencia planteó la posibilidad de demandar ese artículo.

"La Comisión Primera en una decisión totalmente antidemocrática ha decidido que todo se puede discutir virtualmente, excepto, lo que la mayoría considera que no se debe discutir, que son los acuerdos de la Habana. Evidentemente esto es cercenamiento a los derechos de una minoría política que representa el Centro Democrático, pero que entre otras cosas representa a miles de colombianos. De manera que me he opuesto de manera categórica, creo que eso es un irrespeto con la democracia", indicó Valencia.

En el debate no fue avalada la propuesta del senador Rodrigo Lara con la que buscaba impedir que a través de las sesiones virtuales se pueda realizar modificaciones a la constitución política.

"Lo que se aprobó en Comisión Primera es muy delicado porque esta era la última instancia que teníamos de frenar este proyecto que busca crear sesiones virtuales sin límite de tiempo, sin límite de contenido. Un proyecto muy irresponsable y desconsiderado con la democracia de este país. Yo presenté una proposición para evitar que se modifique la constitución vía ZOOM o vía cualquier plataforma y fue negado"

Cabe señalar que en lo aprobado, no tuvo el aval la proposición que buscaba eliminar del salario de los congresistas los gastos de representación política a los senadores que sesiones de manera virtual.

El proyecto pasó a su último debate en la plenaria del Senado.