Los madrazos que se le salieron a Angélica Lozano en plena sesión

En medio del debate que busca modificar el reglamento del Congreso para incluir las sesiones virtuales, la senadora de la Alianza Verde,Angélica Lozano, no se percató que tenía el micrófono abierto y se escuchó varios madrazos que lanzó.





Todo empezó por la votación de una proposición que pretendía eliminar los gastos de representación de los legisladores que no están sesionando desde la sede del Congreso. Al someter la propuesta, hubo un empate. Ante esto, el senador Gustavo Bolívar publicó un mensaje en Twitter en el que mencionó a los congresistas que votaron, a los que no votaron y a no lo hicieron por estar ausentes, en este último grupo mencionó a la Senadora Angélica Lozano.



En medio de la sesión a la senadora se le escuchó decir, al parecer refiriéndose al trino de Bolívar: "No marica, qué amargura, qué amargura. ¿viste lo que puso Bolivar, que ella se retiró?".



Y mientras sus compañeros intentaban de advertirle lo que estaba pasando, se le escuchó decir: "Hijueputa, lee los comentarios que me hacen, con estos hijueputas no se puede hacer nada".



Uno de los congresistas, en medio de esta situación, en tono jocoso, aseguró "ese es el riesgo de tener los micrófonos abiertos"