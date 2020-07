Cristian Castro confesó haberle pegado a su mamá

Luego de varios rumores sobre la supuesta disputa que tuvo el cantante Cristian Castro con su mamá, Veronica Castro, en la que se acusaba al cantante de haberla agredido, fue el mismo Cristian quien salió a afirmar lo sucedido.





En entrevista con el programa "Buenos días América", afirmó que si existían disputas más no era algo grave.

Después, afirmó que si hubo golpes, pero trato de minimizarlo y normalizarlo.

“Me jaloneé con mi exesposa o me jaloneé con mi mamá; jalones siempre va a haber. Es una locura que alguien no diga groserías y (es común) que a veces se digan groserías entre parejas o se digan groserías a los parientes; puedes decirlas y luego pides perdón”, aseguró.

“El cantante real es desequilibrado”,señaló Cristian antes de cambiar de tema.